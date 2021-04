Le conseiller municipal du district des Rivières, Claude Ferron, ne sollicitera pas un nouveau mandat à titre de conseiller municipal aux élections municipales de novembre.

«À l’approche de la campagne électorale, j’ai cru bon de réfléchir sérieusement à mon avenir politique à la Ville de Trois-Rivières. (…) J’ai maintenant à coeur d’autres projets et je sais que m’investir comme élu à temps partiel ne me permettrait pas d’assumer la fonction de conseiller municipal trifluvien avec tout le sérieux et l’effort que celle-ci demande. Les profonds changements d’orientation ainsi que les choix d’avenir engagés demanderont beaucoup d’énergie aux élu(e)s municipaux. Concilier la fonction de conseiller municipal avec la poursuite de mes projets personnels envisagés s’avère, pour moi et ma famille, impossible», annonce-t-il.

M. Ferron se dit heureux d’être arrivé à donner une place importante à l’environnement, au réseau cyclable, au transport collectif, à l’agriculture urbaine et à des pratiques urbanistiques plus responsables en collaboration avec plusieurs collègues et fonctionnaires municipaux.

«Depuis que je suis en poste, j’ai eu à faire des compromis, parfois difficiles, tout en demeurant intègre et fidèle à mes valeurs. J’ai toujours tenté de m’éloigner du clientélisme politique et de prioriser l’intérêt collectif. J’ai la ferme conviction d’avoir représenté les électeurs de mon district avec rigueur, d’avoir bien assumé mon rôle d’élu et d’avoir été à la hauteur de la responsabilité qu’on m’a confiée», indique-t-il par voie de communiqué.

«Servir ma collectivité aura été une expérience très enrichissante. Je laisserai donc, au terme de mon mandat, la place à d’autres qui désireront porter ce renouvellement nécessaire pour que notre ville et nos quartiers puissent être prêts pour l’avenir ! Espérons que ces candidat(e)s comprendront les enjeux sociétaux et poursuivront courageusement le travail», conclut celui qui souhaite tout de même continuer à participer à l’évolution de la ville, mais de façon différente.