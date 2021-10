District de Sainte-Marthe: Pierre Samson pose sa candidature

Pierre Samson pose sa candidature au poste de conseiller municipal du district de Sainte-Marthe.

Originaire du secteur Cap-de-la-Madeleine, Pierre Samson a fait carrière comme officier logistique dans les Forces armées canadiennes pendant 25 ans. Il a acquis de l’expérience en politique municipal lorsqu’il a été élu à titre de conseiller municipal dans la vie de Saint-Rédempteur. Il s’implique notamment au sein des chevaliers de Colomb, de la Légion royale canadienne et du Foyer des marins.

S’il est élu, le candidat s’engage à réaliser un répertoire des commerces, des agriculteurs et des entreprises du district et à le faire connaître aux citoyens. « Je m’engage aussi à trouver une fonction spécifique aux bâtiments industriels vacants », précise-t-il.

Pierre Samson propose aussi l’ajout de terrains de volleyball de plage dans certains parcs, ainsi que des tables de pique-nique.

« Nos parcs doivent servir aussi aux rassemblements de la population, plaide-t-il. En plus du festival des premiers quartiers, je prévois un festival des arts, un festival de l’astronomie et une rencontre des citoyens pour connaître les préoccupations concernant le développement durable. De plus j’encouragerai l’implantation des jardins communautaires dans les parcs qui n’en ont pas. »

Le candidat indépendant propose aussi d’organiser une journée pour la plantation d’arbres en collaboration avec les écoles et d’encourager le développement d’un Grand Prix de voitures électriques.