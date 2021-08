District de Sainte-Marthe: Daniel Cournoyer sollicite un nouveau mandat

L’actuel conseiller municipal du district de Sainte-Marthe, Daniel Cournoyer, sollicite un troisième mandat à ce poste.

S’il est élu, M. Cournoyer entend continuer de mettre le développement social et le développement de partenariat en logement social abordable en priorité dans le secteur de Sainte-Marthe et à travers la ville.

« Certains quartiers de notre ville deviennent plus difficilement accessibles et nous vivons un déplacement de locataires vers les quartiers est de la ville, dont Sainte-Marthe. Aussi, je m’engage à continuer de vous servir, de vous représenter et de m’impliquer dans les comités prioritaires de notre ville comme l’urbanisme, le développement économique, la STTR ainsi qu’au niveau culturel », précise-t-il.

Les élections municipales auront lieu le 7 novembre.