Le candidat au poste de conseiller municipal dans le district de Richelieu, Marc-Antoine Berthiaume, lance sa plateforme électorale qui regroupe 52 pistes de réflexion et d’engagements. Il s’engage notamment à créer un conseil de district et à mettre en place des consultations citoyennes numériques.

Se réunissant minimalement une fois par année, le conseil de district de Richelieu permettra à la population de venir échanger, en présentiel, sur les enjeux qui leur tiennent à coeur, en plus de pouvoir contribuer à l’élaboration des politiques de la ville.

La plateforme électorale du candidat est composée de quatre grands thèmes, soit transparence et consultations, carte citoyenne, environnement et complexe aquatique intérieur.

« J’aime réfléchir et trouver des solutions aux problématiques qui me sont apportées. Cette plateforme électorale est le reflet d’un travail de réflexion mûrement réfléchi pour faire avancer notre ville et mettre de l’avant les préoccupations des citoyens », commente-t-il.

M. Berthiaume avait déjà annoncé son intention de déposer un projet de complexe aquatique, s’il est élu.

Pour en savoir plus sur sa plateforme électorale: mondistrict.ca