District de Pointe-du-Lac: François Bélisle sollicite un nouveau mandat

L’actuel conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, sollicite un troisième mandat au poste de conseiller municipal lors des élections du 7 novembre.

Résidant à Pointe-du-Lac, père de deux jeunes enfants et avocat œuvrant en droit familial, François Bélisle s’implique dans sa communauté. Il participe notamment au Conseil d’Établissement de l’École de Pointe-du-Lac et est membre du Centre Plein Air Ville-Joie. Il est aussi l’un des membres fondateurs du Club Optimiste de Pointe-du-Lac.

Le candidat souhaite poursuivre la réfection des rues et des rangs et l’amélioration des installations sportives et récréatives des parcs et espaces verts du secteur.

« Le développement harmonieux des attraits touristiques et récréotouristiques de Pointe-du-Lac, les commerces de proximité, la protection de notre environnement, la sécurité routière dans les zones résidentielles, les services à la population et surtout la capacité de payer des contribuables vont continuer à guider mes actions pour mon district », précise M. Bélisle.

Il entend aussi travailler avec les autres élus pour valoriser le rôle des conseillers et pour changer la « vision un peu trop centrique » de la ville.

« Une ville au vaste territoire comme Trois-Rivières doit se préoccuper, s’occuper, entretenir et animer l’ensemble de son territoire. Si une ville a nécessairement un centre-ville, le centre-ville n’est pas la ville », souligne-t-il. (M.E.B.A.)