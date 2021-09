District de La-Vérendrye: Hélène Proulx candidate

Il y aura une lutte pour le poste de conseiller municipal du district de La-Vérendrye. Hélène Proulx pose sa candidature pour le poste.

Originaire de Trois-Rivières, Hélène Proulx se dit motivée de s’impliquer personnellement pour les citoyens de Trois-Rivières en contribuant au développement et au rayonnement de son district.

La candidate travaille dans le milieu communautaire depuis près de 20 ans. « Mon implication dans différents comités et projets m’a permis de prendre conscience de l’impact que je peux faire à travailler en collaboration pour prioriser le bien commun et faire la différence au sein d’une organisation », indique Hélène Proulx sur sa page Facebook.

Dans les prochaines semaines, elle ira à la rencontre des citoyens du district pour tâter le pouls de leurs préoccupations et ainsi mieux identifier les priorités et projets à mettre de l’avant. Cette consultation citoyenne prendra aussi la forme de questionnaires de consultations et sondages sur les réseaux sociaux, des ateliers participatifs et des cafés citoyens, en plus du traditionnel porte-à-porte.

Hélène Proulx s’engage toutefois déjà à travailler à la revitalisation des quartiers du district par des initiatives de mise en valeur des installations sportives et des équipements dans les parcs.

« Je veillerai à la continuité des dossiers déjà en place et j’encouragerai la réalisation de nouveaux projets pour le district. (…) Je suis sensible à tout ce qui touche la jeunesse et les jeunes familles, sans oublier l’intergénérationnel. Je souhaite être proche et à l’écoute des gens afin de travailler à l’amélioration de leur milieu de vie. »

Le conseiller actuel du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, a déjà annoncé qu’il sollicitait un deuxième mandat comme conseiller. (M.E.B.A)