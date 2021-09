District de La-Vérendrye: Dany Carpentier candidat

Dany Carpentier sollicite un deuxième mandat au sein du conseil de ville de Trois-Rivière à titre de conseiller municipal du district de La-Vérendrye.

» Si je devais nommer mon apport au niveau de la ville, je dirais que j’ai considérablement contribué au développement du plein potentiel des personnes plus vulnérables et que j’ai su rapprocher les citoyen.nes de leur institution municipale, souligne le candidat par voie de communiqué. Plus concrètement, je peux souligner notamment mon apport important à une nouvelle vision du développement social, l’adoption d’une première politique jeunesse, la reconnaissance de l’importance du logement social et abordable, de même que mes implications fructueuses en matière de participation citoyenne. »

M. Carpentier rappelle qu’il n’a pas hésité à questionner à maintes reprises sur les manières de faire, de décider et de réfléchir pour élever le niveau de qualité des décisions vers le meilleur intérêt de la population.

L’actuel conseiller municipal réitère son souci de placer les citoyens du secteur au coeur de la vie du district. Il vite en exemple les nombreuses assemblées citoyennes sur les préoccupations des gens, dont le dossier de l’église Ste-Marguerite, le retour de l’événement Musique en fête, ses implications pour le développement de logements abordables et sociaux, sa détermination pour diminuer le bruit à certains endroits comme le rond-point de la couronne, son engagement avec le comité citoyen voisin d’industries et son dévouement pour toutes les questions de participation citoyenne.