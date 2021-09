District de la Madeleine: Sabrina Roy sollicite un autre mandat

L’actuelle conseillère du district de la Madeleine, Sabrina Roy, sera candidate aux élections municipales du 7 novembre prochain.

Conseillère municipale depuis maintenant huit ans, Sabrina Roy est une femme engagée dans son milieu et croit au développement du secteur du Cap-de-la-Madeleine.

Instigatrice du programme de revitalisation des artères commerciales des premiers quartiers, ainsi que plus récemment du programme d’accès à la propriété du Bas-du-Cap, elle a également participé à l’élaboration du Plan directeur de revitalisation du Bas-du-Cap ainsi que du Plan d’agriculture urbaine.

Elle est très fière d’avoir travaillé au retour d’un événement d’envergure au parc des Chenaux, soit le Cosplay Fest, ainsi que sur le projet de réaménagement du Sanctuaire qui s’est vu octroyé une aide financière importante lors de la dernière année.

Si elle est réélue le 7 novembre, elle souhaite poursuivre le travail amorcé pour la revitalisation et la dynamisation du secteur.

« Nous sommes dans un secteur qui a un potentiel incroyable. Nous avons la chance d’avoir deux plans d’eau à proximité, de bonnes écoles, des artères commerciales et des parcs magnifiques. Je compte bien tout mettre en œuvre afin de valoriser davantage nos atouts et surtout, de les faire connaître. Le futur site de l’ancienne usine Aleris est également un endroit où il y a un immense potentiel de développement et pour lequel nous avons la chance de pouvoir travailler ensemble », mentionne Sabrina Roy.