District de Chavigny: Maryse Bellemare vise un deuxième mandat

Maryse Bellemare, l’actuelle conseillère municipale du district de Chavigny, sollicite un deuxième mandat en vue des élections municipales du 7 novembre prochain.

Elle souhaite poursuivre les projets en cours, dont l’accompagnement des entrepreneurs avec la nouvelle refonte urbaniste, le développement du District 55 sur les plans résidentiel et commercial, le nouveau Colisée et la concrétisation de la passerelle du parc des Terrasses-du-Fleuve, tout en pensant à la jeunesse, aux familles et aux aînés dans leurs besoins quotidiens (sécurité, loisirs, environnement et autres).

Elle apprécie le contact avec la population de son district et est active sur les médias sociaux dans le but de renseigner la population en temps réel. La candidate ne ménage pas les efforts depuis près de quatre ans pour concrétiser l’amélioration des infrastructures souterraines d’eau et d’égouts.

Mme Bellemare voudrait également continuer les consultations publiques ou de participation citoyenne chaque premier lundi du mois qu’elle a mises en place.

Si la Direction de la santé publique le permet, Maryse Bellemare ira à la rencontre des citoyens du district de Chavigny durant la campagne électorale pour entendre et échanger avec eux sur la poursuite de sa contribution active à la diversification économique et sociale, ainsi qu’à la qualité de vie des citoyens du district et de la ville.