District 55: un hôtel, une garderie et un nouvel immeuble commercial

L’année 2022 s’annonce comme une année charnière dans l’essor du District 55. Si tout se déroule comme prévu, on y verra émerger un nouvel hôtel, de nouvelles constructions résidentielles, un deuxième pavillon de la garderie Les Rikikis et un immeuble commercial.

« En 2022, ce sera la concrétisation des constructions, confirme Nellie Robin, présidente du Groupe Robin. On débute le commercial cet automne. L’enjeu de l’approvisionnement demeure. Par exemple, les délais sont incroyables pour s’approvisionner en structures d’acier. Tous ces délais nous ont amenés à ce que ce soit au ralenti en 2021. On n’a pas été en mesure de construire, car on manquait de ressources, de matières premières. Là, on voit les prix diminuer et les quantités sont là. Ça nous permettra de revenir à des délais de construction plus rapides. »

Le Groupe Robin est en discussion avec trois grandes bannières hôtelières, soit IHG, Marriott et Hilton, pour construire le quatrième hôtel du groupe au District 55. Celui-ci s’ajouterait au Holiday Inn Express, également propriété du Groupe Robin.

Ce nouvel hôtel de 140 chambres viserait principalement à héberger les équipes sportives qui viendront jouer au Colisée Vidéotron, ainsi que pour les séjours longs, pour lesquels la demande est grandissante.

« Il n’y a pas vraiment d’offre pour les séjours longs en hôtel dans la région. Ça nous permettra d’y répondre », précise Mme Robin.

De son côté, la garderie Les Rikikis a reçu l’autorisation d’ajouter 80 nouvelles places, ce qui viendra doubler son offre pour les familles. La construction de l’agrandissement débutera bientôt, de sorte que l’ouverture pourrait se faire dès l’automne 2022.

Par ailleurs, un premier immeuble locatif commercial sera construit devant le nouveau Colisée. On pourra notamment y retrouver des restaurants et divers services professionnels.

« Malgré le ralentissement dans le secteur hôtelier depuis le début de la pandémie, le marché trifluvien demeure en pleine ébullition. Avec l’ouverture du Colisée et la demande croissante de la clientèle de long séjour, les facteurs sont réunis pour bonifier l’offre hôtelière du District », affirme Nellie Robin.

D’autres annonces devraient également suivre au début de l’année 2022.

Un poumon vert au cœur du District 55

Avec la pandémie et ses impacts, entre autres sur le marché immobilier, le Groupe Robin a dû réviser son plan directeur du District 55. La révision du plan directeur vient ainsi bonifier le secteur en planifiant l’aménagement de nombreux parcs et espaces verts qui deviendront le prolongement de la maison des résidents présents et futurs.

Le parc central aura une largeur de 50 mètres et inclura une aire de rassemblement le long de la rue Lucien-Laferté. On y trouvera plusieurs thématiques pour répondre aux besoins de toutes les clientèles et créer des lieux de rencontre.

On y retrouvera notamment des jeux pour enfants, des aires de repos, des jeux d’eau, un secteur dédié à l’activité physique et un autre dédié à l’agriculture urbaine. À terme, plus de 30% des habitations seront adossées à un parc.

Le parc sera également traversé par un lien actif qui se connectera à tous les autres liens actifs présents dans le secteur. Les rues ont aussi été planifiées pour réduire leur impact sur le milieu.