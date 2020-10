District 55 : le développement résidentiel prend de l’ampleur

Plusieurs mises en chantier d’une nouvelle phase de développement résidentiel se mettront en branle dès le printemps 2021 au District 55, où l’on prévoit construire 150 nouvelles portes dans la prochaine année.

«Le contexte particulier de l’année 2020 nous a donné la chance de revoir notre plan de développement et de repositionner le District 55. Notre collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et différents intervenants du milieu a été des plus bénéfiques et j’entrevois plusieurs retombées positives pour la région», affirme Nellie Robin, présidente du Groupe Robin.

Cette réflexion est notamment issue d’un atelier de travail qui a réuni des acteurs de divers horizons, dont la Ville de Trois-Rivières. Le but était de déterminer la couleur à donner au District 55 pour qu’il réponde aux besoins et devienne un plus pour la communauté.

Par ailleurs, le boom immobilier des derniers mois représente une fenêtre d’opportunité à l’expansion du volet résidentielle, note Mme Robin.

Le Groupe Robin entend ainsi développer de façon ordonnée le secteur résidentiel de moyenne et haute densité et de favoriser l’accès aux espaces verts, le transport actif, l’agriculture urbaine et l’activité physique.

En ce sens, un immense parc trônera au centre de la nouvelle phase de développement. «Le parc central agira comme une colonne vertébrale dans le District 55. D’autres parcs sont aussi prévus. Ce sont 40% des futurs propriétaires qui auront une résidence adossée à un parc. Ce sera un milieu sécuritaire pour les familles. On offre aussi plusieurs typologies résidentielles pour attirer de nouveaux Trifluviens et encourager un mode de vie sain et actif pour toute la famille», précise Mme Robin.

On estime que les développements résidentiels occuperont environ les deux tiers de l’espace au District 55. «La crise nous a donné le temps de se positionner et de réfléchir notre vision du volet résidentiel. Les études de marché confirment nos visions», indique la présidente du Groupe Robin.

Adrénaline Urbaine s’implante au District 55

Par ailleurs, Adrénaline Urbaine s’installera au District 55 pour prendre de l’expansion et y ouvrir un vaste complexe sportif dès l’hiver 2022 dans le but de devenir la référence en sports d’action au Québec.

«C’est notre plus grosse annonce à ce jour, lance Francis-Olivier Jutras, fondateur d’Adrénaline Urbaine. Depuis trois ans, on teste le marché pour ce projet que j’ai en tête depuis huit ans. J’ai décidé d’aller au bout de mes rêves et de mettre sur pied un complexe sportif axé sur les sports d’action unique au Canada.»

En plus de la planche à roulettes, de la trottinette, de la planche à neige et du ski, le nouveau centre Adrénaline Urbaine offrira des infrastructures et des activités d’initiation et d’évolution en vélo, parkour à obstacles, escalade, trampoline et autres sports d’action.

Le bâtiment aura 20 000 pieds carrés, dont un espace locatif de 5000 pieds carrés pour accueillir des entreprises dans le secteur sportif.

Un nouveau parc de ski et de planche à neige est aussi en préparation au Backyard, sur le boul. des Forges.

Rappelons que le Centre Adrénaline Urbaine a ensuite ouvert ses portes en octobre 2019. Il s’agit d’un lieu d’initiation et d’entrainement spécialisé dans les sports de planche destinés principalement aux jeunes familles et aux mordus d’adrénaline. Un parc à neige, un parc de skateboard intérieur et extérieur ainsi qu’une aire d’entrainement fonctionnel permettent aux sportifs d’être initiés et/ou d’évoluer dans un environnement sécuritaire.

Le concessionnaire Audi ouvrira quant à lui ses portes au District 55 d’ici la fin de l’année.