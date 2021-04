Disparition de Jasonn Coll Dagenais

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de retrouver Jasonn Coll Dagenais, âgé de 33 ans.

Celui-ci aurait quitté son domicile du secteur de Trois-Rivières-Ouest, lundi le 19 avril dernier vers 9h20 et n’aurait pas été revu depuis. Il aurait l’habitude d’aller à la SQDC du boulevard des Forges et fréquenterait également le secteur de la descente de bateaux, située sur la rue Notre-Dame Ouest.

Une partie de sa famille habite sur la réserve de Wôlinak.

Jasonn Coll Dagenais mesure 1,83 et pèse 70 kg. La dernière fois vu, il était vêtu d’un manteau de style coupe-vent de couleur gris et noir, de pantalons foncés et de souliers Skechers noirs et bruns. Il aurait possiblement ses cheveux bruns, attachés en toque sur la tête. Celui-ci pourrait démontrer des signes d’anxiété et d’hypervigilance, en étant constamment sur ses gardes.

Toute personne pouvant fournir de l’information permettant de retracer monsieur Jasonn Coll Dagenais peut contacter le Service de police au (819) 691-2929 #6.