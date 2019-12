Disparition de Denise Sauvageau-Massicotte: déploiement du poste de commandement

La Direction de la police de Trois-Rivières déploie ce matin son poste de commandement afin de recueillir de l’information pouvant apporter de nouveaux éléments d’enquête, concernant la disparition de Mme Denise Sauvageau-Massicotte.

Les policiers et enquêteurs de la Direction de la Police de Trois-Rivières seront présents dans le secteur du 3490 de la rue Louis-Pasteur. Il s’agit de l’endroit où

madame Sauvageau-Massicotte a été vue pour la dernière fois. Leur travail consistera à refaire les démarches d’enquête effectuées au cours des deux

dernières journées.

Les policiers feront du porte-à-porte afin de rencontrer les citoyens du secteur et de savoir s’ils auraient remarqué des détails en rapport avec

le véhicule conduit par l’octogénaire ou encore, de recueillir toute autre information pertinente.

Rappelons que madame Sauvageau-Massicotte mesure 1,47 m et pèse 41 kg. Elle a les cheveux et les yeux bruns. Elle porte des lunettes de vision. Elle serait vêtue

d’un manteau de couleur marine, des pantalons foncés et des bottes noires. Elle serait au volant d’un Kia Rondo 2010 de couleur argent, immatriculé W21 BCQ.

La famille mentionne avoir des raisons de craindre pour la sécurité de cette dame, car elle souffrirait d’un début d’Alzheimer.

Toute personne pouvant fournir de l’information en lien avec la disparition de Mme Sauvageau-Massicotte est priée de contacter le (819) 691-2929, poste 6.