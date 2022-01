Direction Jeux olympiques pour Florence Brunelle

Les patineurs de vitesse courte piste qui auront la chance de se rendre aux Jeux olympiques de Beijing ont été dévoilés ce mardi. Les vétérans Charles Hamelin, Kim Boutin et Pascal Dion seront de retour et tenteront de conduire une équipe formée de sept recrues olympiques, incluant la Trifluvienne Florence Brunelle.

Les dix élus se sont qualifiés au sein d’Équipe Canada sur la base de leurs performances aux quatre compétitions de Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de l’ISU cet automne, où ils ont décroché le nombre maximum de places de quota.

Brunelle deviendra la plus jeune Olympienne canadienne en patinage de vitesse courte piste lorsqu’elle se retrouvera sur la glace de Beijing à l’âge de 18 ans. « Je suis super contente et reconnaissante d’avoir la chance d’aller représenter mon pays aux Jeux olympiques!, a déclaré Brunelle, une double médaillée des Jeux olympiques de la jeunesse. C’est spécial d’être parmi les plus jeunes Canadiennes à participer aux Jeux olympiques d’hiver ainsi que dans mon sport. »

Voici les athlètes et les entraîneurs nommés :

Pascal Dion (Montréal, QC)

Steven Dubois (Terrebonne, Que.)

Charles Hamelin (Sainte-Julie, QC)

Maxime Laoun (Montréal, QC)

Jordan Pierre-Gilles (Sherbrooke, QC)

Substitut : William Dandjinou (Montreal, Que.)

Danaé Blais (Châteauguay, QC)

Kim Boutin (Sherbrooke, QC)

Florence Brunelle (Trois-Rivières, QC)

Alyson Charles (Montréal, QC)

Courtney Sarault (Moncton, N.-B.)

Substitut : Camille de Serres-Rainville (Montreal, Que.)

Sébastien Cros (Aubenas, France) – Entraîneur-chef

Marc Gagnon (Chicoutimi, QC) – Entraîneur adjoint

Marc Schryburt (Gatineau, QC) – Leader de l’équipe

François Bieuzen (Nantes, France) – Chef de l’ESI

Laurent Daignault (Montreal, QC) – Technicien de l’équipement

Émily Turner (Montreal, QC) – Physiothérapeute

Dr. Gabrielle Ostiguy (Gatineau, QC) – Médecin

Alain Brouillette (Sudbury, ON) – Attaché de presse