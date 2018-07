Direction Jeux du Québec pour les athlètes du «Bloc #2»

JEUX DU QUÉBEC. Le grand départ vers Thetford Mines pour les athlètes de la Mauricie faisant partie du deuxième bloc de compétitions avait lieu ce midi, à Trois-Rivières. Les jeunes athlètes seront en action dès ce soir, jusqu’au 4 août.

Les sports présents sont le basketball féminin et masculin, le cyclisme sur route, la natation, la natation en eau libre, le soccer féminin et masculin, le tennis, la voile et le volleyball de plage féminin.

Au total, ce sont 92 athlètes qui ont pris la route de Thetford Mines. Pas moins de 73 athlètes de la Mauricie faisaient partie du «Bloc 1» du côté des disciplines de l’athlétisme, du baseball, du golf, du tir à l’arc, du triathlon, ainsi que du volleyball féminin et masculin.

