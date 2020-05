Direction Hockey Mauricie pour Frédéric Lavoie

Après huit saisons à titre d’entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières, formation de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec, Frédéric Lavoie a décidé de quitter son poste en début de semaine afin de relever un nouveau défi. En effet, il rejoint Hockey Mauricie en tant que responsable du programme sport études hockey – directeur structure intégrée.

Ayant débuté en 2010-2011 en tant qu’adjoint à Gilles Bouchard, coach Lavoie a par la suite pris la direction de l’équipe au début de la saison 2012-2013.

Ses huit années à la barre des Estacades furent signe de succès avec une récolte de cinq séries ayant pris fin en quart de finale (2014-2015-2016-2019-2020), un échec en demi-finale (2013) et deux participations à finale (2017-2018).

«J’ai été entraîneur-chef ici pendant huit ans et je vous dirais que dans les cinq premières années, je n’écoutais pas vraiment lorsque le téléphone sonnait. Depuis deux ou trois ans, j’étais plus ouvert aux discussions et j’ai reçu des offres intéressantes. Ça fait quand même 12 ans que j’étais avec les Estacades. Je me sentais prêt pour un nouveau défi et je suis serein avec ma réflexion qui s’est faite de façon graduelle», a-t-il confié.

«J’ai hâte de voir comment ça va se passer. Ce qui va me manquer le plus, c’est la famille puisqu’aux Estacades, on est une grande famille. Que ce soit mes adjoints, les conseillers pédagogiques ou mes collègues, c’était mon social alors je vais m’ennuyer de la gang», renchéri celui qui aurait aimé mieux finir sur une meilleure note qu’une fin de saison annulée en raison de la pandémie.

Son entrée en fonction est effective immédiatement. Il sera secondé dans ses nouvelles fonctions de Steve Mongrain, qui travaillait avec lui chez les Estacades.

«Ce nouveau défi qui est en lien avec mes valeurs, soit le travail d’équipe, l’importance de l’école, et le dépassement de soi», ajoute-t-il.

«Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de l’expérience de Frédéric au sein de notre structure de hockey, a pour sa part confié René Leclair président de Hockey Mauricie. Ses qualités tant sur le plan professionnel que personnel seront un atout important pour l’ensemble de notre organisation.»

Le 19 février dernier, Lavoie égalait le record d’équipe pour le nombre de victoires par un entraîneur des Estacades avec 190, rejoignant Gilles Bouchard comme co-détenteur de cette marque importante.

Reconnu par ses pairs pour son excellence, son éthique de travail et ses qualités d’enseignants, Lavoie a aussi laissé sa marque avec Équipe-Québec remportant une médaille d’or aux Jeux du Canada avec cinq de ses joueurs au sein de l’alignement. Il est aussi un pédagogue de haut niveau qui a toujours été très respectueux des gens qui travaillaient autour de lui.