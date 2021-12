Direction Championnats du monde pour Annie Lemay et son équipe

Après deux ans loin des pierres, de son balai et de la glace, Annie Lemay et ses coéquipiers ont non seulement pu renouer avec l’action, mais ils ont remporté le Tournoi provincial de Curling avant de se payer une autre victoire, cette fois, au Championnat canadien curling – Mixte 2021.

La Trifluvienne, qui s’est construit une équipe avec son conjoint et deux amis, a donc rendez-vous aux Championnats du monde qui se tiendront en Écosse.

« Habituellement, il y a des qualifications régionales et provinciales, mais avec la pandémie, on a seulement eu le tournoi provincial pour se qualifier et nous l’avons remporté. On s’est donc retrouvé au Championnat canadien qui avait lieu à Canmore, en Alberta, et on a gagné là aussi. Ça nous donne un billet pour les Championnats du monde. On a vraiment eu des matchs serrés, sauf un je vous dirais. C’est sûr que le fait que nous étions des joueurs qui ont de l’expérience sur la scène canadienne nous a aidés pour aller chercher des victoires dans des moments clés », lance-t-elle.

« C’est le fun, surtout que c’est une équipe que nous avons composée nous-même. J’ai joué pas mal toute ma carrière chez les femmes avec Marie-France Larouche, pendant plus de 20 ans. Son conjoint (Ian Belleau) est un bon ami de mon conjoint (Jean-Michel Ménard) et ils ont joué junior ensemble. Lorsqu’on a décidé d’arrêter la compétition chez les hommes et chez les femmes respectivement, on a pris la décision de jouer en mixte, ce qui nous permettait d’avoir un meilleur équilibre travail, famille et sport. On avait déjà joué trois ou quatre tournois avant pour se préparer, mais c’est notre premier Championnat canadien ensemble. »

Pour hériter de l’or, la formation québécoise a dû se défaire de l’Ontario en grande finale. Maintenant, le quatuor aura du pain sur la planche dans les prochains mois.

« Notre année de compétition est à terme, mais on va toujours travailler en arrière-plan. Nous allons essayer de trouver des tournois pour avoir la chance de jouer ensemble à nouveau, surtout en début d’année prochaine lorsque les glaces seront disponibles, car le tournoi aura lieu au début du mois d’octobre », confie-t-elle.

« Ce sera une belle expérience! Mon conjoint a déjà remporté un championnat canadien chez les hommes et de mon côté, j’avais perdu en finale. J’ai aussi eu une médaille de bronze, alors je suis montée sur toutes les marches du podium, sauf la première. Lorsque je me suis retirée, j’avais mentionné que mon seul regret, c’est que je n’avais pas eu ma feuille d’érable alors là je vais avoir ma chance. »

Chose certaine, le curling est non seulement une passion bien ancrée chez Annie Lemay, mais également une tradition familiale.

« J’ai mis les pieds sur la glace à l’âge de 8 ans, mais j’ai commencé à jouer lorsque j’avais 9 ans. Mes parents jouaient déjà au curling avec des amis et leurs enfants commençaient à jouer alors je les accompagnais. J’ai commencé avec les amis de l’entourage », se souvient-elle.

« J’ai toujours aimé tout l’aspect stratégie du curling, qui a évolué énormément avec les années. J’aime aussi le fait de jouer avec amis proches, avec qui nous avons des objectifs communs. Les défis, il y a en aura toujours et c’est vraiment le fun à relever », conclut-elle.