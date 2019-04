Direction Barcelone pour vivre l’expérience soccer

Les équipes féminines et masculines du programme de sport-étude de l’Académie des Estacades de moins de 17 ans s’envoleront pour l’Espagne du 17 au 25 avril afin de participer à un tournoi international à Barcelone, dans le cadre d’un voyage de fin d’année.

Après 2011 et 2015, il s’agit de la troisième fois que des jeunes du programme de soccer se rendent en Europe pour goûter à la culture du soccer qui y est très forte.

«Il y a une préparation de deux ans du côté financier afin que les jeunes puissent amasser de l’argent pour ce voyage», explique Durnick Jean, responsable du programme soccer à l’Académie les Estacades.

Autant les filles que les garçons affronteront des équipes de partout dans le monde lors de ce tournoi européen très réputé chez les juniors, la Copa Santa. Le groupe aura également du temps pour visiter différents attraits de Barcelone, dont la fameuse Sagrada Familia.

«Nous aurons aussi la chance de voir un match du FC Barcelone. L’objectif du voyage pour les jeunes du programme est de leur montrer tout l’esprit et la culture du soccer qu’il peut y avoir en Europe. Nous n’avons pas d’objectifs pour les résultats, c’est vraiment pour faire vivre l’expérience aux jeunes», ajoute l’entraîneur.

«Ça va être le fun, parce qu’on va être une semaine ensemble entre filles, dans les mêmes chambres, alors on va développer une belle chimie d’équipe. Même chose lorsqu’on va aller visiter. Côté soccer, on va aussi s’amuser et ça aussi, ça va être vraiment le fun», ajoute Mégane Leblanc, élève à l’Académie Les Estacades.

«Ça va être le fun côté soccer même si ça va être difficile parce que c’est différent là-bas. Ce week-end, je suis parti avec mon groupe de Montréal et on a vécu une belle expérience, alors ça va être la même chose là-bas. C’est une belle occasion de s’améliorer sur le plan football également», a renchéri son camarade Jérémy Doucet.