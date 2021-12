D’immenses paniers de Noël à 6 familles

Cogeco Connexion souligne le dévouement et la mobilisation de près de 300 employés de ses bureaux de Trois-Rivières qui ont amassé des denrées alimentaires, des produits de base, des vêtements, des jeux et jouets ainsi que plus de 750 $.

Lundi dernier, grâce à leur générosité, d’immenses paniers de Noël ont été distribués à 6 familles mauriciennes dans le besoin qui leur permettront de subvenir à leurs besoins pendant plusieurs semaines.

Touchée par l’implication de ses employés, l’entreprise a également tenu à participer en offrant aux

familles des cartes-cadeaux d’un magasin à grande surface afin qu’elles puissent se procurer les

éléments dont elles ont besoin.

» C’est toujours très émouvant quand nos employés décident de se mobiliser ainsi. Chez Cogeco, nous

encourageons toujours l’implication bénévole de nos employés et c’est avec une grande fierté que je

témoigne, encore une fois, de leur grande humanité « , mentionne Johanne Hinse, vice-présidente

Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexion.

Les 6 familles ont été approchées grâce à la collaboration de Martine Quessy, directrice générale

d’Autisme Mauricie. (A.L.)