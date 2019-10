Diane Tell au Cabaret de l’Amphithéâtre en 2020

Diane Tell viendra présenter son nouvel album Haïku au Cabaret de l’amphithéâtre Cogeco le 28 novembre 2020.

Au cours des 25 dernières années, Diane Tell a effectué de nombreuses tournées et poursuivi son intense parcours de créatrice internationale en collaboration avec de nombreux auteurs et compositeurs.

L’album Haïku, réalisé par Fred Fortin, se décline comme un itinéraire de l’intime, avec un point de départ et un point d’arrivée.

Huit ans après le richement folk-rock «Rideaux Ouverts», Diane Tell ne s’est pas reposée sur ses lauriers et a eu envie de sortir des sentiers battus avec un album actuel de chansons originales, dans tous les sens du terme.

Les billets pour le spectacle de Diane Tell seront mis en vente à compter du 11 octobre à 11h au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et en appelant au 819 380-9797.