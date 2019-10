Diane Dufresne en version symphonique

Diane Dufresne vient d’ajouter une escale à l’Amphithéâtre Cogeco pour y présenter son concert symphonique «De concert avec vous» le 4 juin 2020.

Pour l’occasion, la diva sera accompagnée par 65 musiciens de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, sous la direction du chef Simon Leclerc.

Mariage entre pop et musique classique, ce concert-événement acclamé par la critique propose plusieurs titres du récent album de l’auteure-interprète, Meilleur après, et certains de ses plus grands succès.

. Les billets, se détaillant à partir de 60,94 $ seront mis en vente le vendredi 1er novembre à 11h et sur le web à amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797.