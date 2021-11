Devon Griffiths en nuances de bleu

L’artiste Devon Griffiths présente son exposition Blue Notes, une exposition haute en couleurs, en textures et en émotions, à la Coopérative Le 507, située sur la rue Saint-Georges au centre-ville.

L’artiste y explore le bleu dans toutes ses avenues possibles et dans toute sa splendeur à travers des formes organiques qui laissent transparaître puissance et douceur.

L’aquarelle est habituellement abordée de façon plus traditionnelle, mais l’artiste shawiniganaise Devon Griffiths bouscule ce préconçu et s’amuse à aborder l’aquarelle sous la forme d’art abstrait. Le résultat est coloré et empreint de lumière.

« J’aime utiliser l’aquarelle, car l’exploitation de ce médium est illimitée, soulignait-elle lors d’une précédente entrevue. C’est peut-être aussi plus difficile à apprivoiser. Il n’y a pas de place à l’erreur. J’amène l’aquarelle sur la toile et après, je me permets de compléter avec des techniques mixtes. Je m’inspire beaucoup de la lumière et des jeux de couleur. J’appelle mes œuvres « mes petites fenêtres », car elles illuminent les pièces, à mon sens. »

Elle aime se laisser surprendre par un effet inattendu et unique. Quand elle peint, elle se laisse aller. Devant sa toile blanche, musique dans les oreilles, elle se laisse porter par le moment.

Elle débute son processus de création en choisissant sa palette de couleur. Puis, l’eau vient dicter le rythme de la matière. L’eau teintée par la peinture valse alors sur le papier. Quand l’artiste-peintre s’assoit, elle ignore l’œuvre qui jaillira de ses coups de pinceau. C’est un mystère, un dilemme à résoudre.

Parfois, les paroles de la chanson qu’elle écoute l’amènent sur un chemin insoupçonné. D’autres fois, c’est la discipline qu’elle s’impose, celle de peindre tous les jours, qui lui donne un élan.

« Parfois, la toile sort par elle-même. Ça dépend chaque fois », note-t-elle. L’artiste tente de marier visuellement des éléments contradictoires : puissance et fragilité, opacité et transparence, frénésie et calme.

Devon Griffiths a étudié en arts à l’Université Concordia, à la suite de quoi elle a travaillé comme graphiste. La vie l’a amenée en Floride. C’est là qu’elle a recommencé à peindre, à la table, avec ses enfants et qu’elle a commencé à explorer l’aquarelle.

Elle peint à temps plein et de façon professionnelle depuis maintenant quatre ans. Devon Griffiths s’est fait la promesse de travailler tous les jours sur sa carrière de peintre.

On peut découvrir l’exposition Blue Notes jusqu’au 4 décembre.