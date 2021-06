Dévoilement du calendrier 2021 des Aigles Junior Élite

La Ligue de baseball junior élite du Québec a dévoilé son calendrier pour la saison 2021. Les Aigles Junior débuteront la campagne contre les Voyageurs de Saguenay lors d’un programme double le 26 juin. La troupe de Rémi Doucet disputera son premier match au Stade Quillorama le mardi 29 juin contre les Diamants de Québec.

Ils joueront 32 matchs cette saison, dont 18 de ces parties sont prévues lors de programmes doubles.

Les dirigeants de la LBJEQ suivent de très près l’évolution de la pandémie Covid-19 et la santé des joueurs, du personnel des équipes et des partisans, ainsi que les mesures sanitaires obligatoires sont des éléments prioritaires dans l’élaboration du protocole de lancement de saison. C’est pourquoi, afin de limiter les déplacements de ses joueurs et la propagation du virus, les Aigles Junior Élite affronteront uniquement ses rivaux de la division Financière Sun Life. Cette division regroupe les Alouettes de Charlesbourg, les Diamants de Québec, les Voyageurs de Saguenay et les Aigles.

Les Diamants de Québec et les Aigles de Trois Rivières ont d’ailleurs procédé à une transaction alors que les Diamants ont obtenu les services de Devin Lacerte-Desmarais, 20 ans. En retour les Aigles rapatrient un joueur de son territoire, le vétéran Antoine Gervais, 22 ans. Il en sera à sa dernière campagne dans la LBJEQ. Des considérations futures meublent cette transaction.

Division La Cage Brasserie Sportive

• Les Tyrans de Gatineau

• Les Pirates de Laval

• Les Bisons Desjardins de Saint-Eustache

• Le Royal de Repentigny

• Les Orioles Desjardins de Montréal

Division Rawlings

• Le Rocket Big Bill de Coaticook

• Les Ducs de Longueuil

• Les Cards de LaSalle

• Les Guerriers de Granby

Les partisans et les joueurs pourront bénéficier d’une ambiance des ligues professionnelles au Stade Quillorama puisque l’équipe administrative mettra le paquet afin de leur donner la meilleure expérience possible.