Dévoilement du calendrier 2019 dans la Ligue Can-Am

La Ligue Can-Am a dévoilé son calendrier en vue de la saison 2019. Les Aigles de Trois-Rivières amorceront leur septième saison le vendredi 17 mai en recevant la visite des Capitales de Québec. Tout comme lors des quatre dernières campagnes, les Trifluviens accueilleront deux adversaires internationaux, pour un total de six parties.

Les Aigles disputeront leurs quatre premiers matchs à domicile, dont le dernier de la série d’ouverture le lundi après-midi lors de la «Journée nationale des patriotes». Ils iront ensuite visiter coup sur coup les Miners de Sussex et les Jackals du New Jersey.

La troupe dirigée par TJ Stanton passera beaucoup de temps à domicile après le 10 juillet avec un total de 27 parties, dont six contre Québec et trois face aux Champions d’Ottawa. Les Aigles concluront leur calendrier avec une série à domicile pour une première fois depuis 2016. Pas moins de quatre matchs contre les Jackals du New Jersey auront lieu lors du week-end de la fête du Travail.

Les six équipes de la Can-Am disputeront chacune 95 parties en saison régulière, contrairement à 102 l’an dernier. Le match des étoiles sera présenté le 10 juillet au Palisades Crédit Union Park, soit le domicile des Boulders de Rockland.

Les séries éliminatoires débuteront le 4 septembre, soit deux jours après le dernier match de la saison. L’identité des formations internationales sera dévoilée plus tard cet hiver puisque quelques détails administratifs restent à régler.

