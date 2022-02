La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) a procédé mercredi au dévoilement des finalistes du 37e Gala Radisson, qui se déroulera le 1er avril à la Salle J.-Antonio Thompson.

« J’ai eu la chance à quelques reprises dans le passé de monter sur scène pour venir chercher un Radisson avec le FestiVoix, raconte le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. Chaque fois, c’était une tape dans le dos, de l’espoir et de l’énergie qu’on transmettait ensuite aux gens qui nous entourent. C’est pour ça que cette soirée est importante. Ces deux dernières années, on a souligné la résilience, la souplesse et la solidarité. Et là, maintenant, on peut souligner la qualité de nos gens d’affaires, leur vision, leurs succès et leur talent. Enfin, on peut dire à quel point ils sont bons et pas seulement comment ils savent rebondir. »

« Ce gala, c’est aussi un moment de s’arrêter pour voir les victoires qu’on a dans nos entreprises, renchérit Me Cassy Bernier, présidente du conseil d’administration de la CCI3R. Prenons le temps de nous célébrer et de nous encourager. Après tout ce qu’on a vécu ces deux dernières années, on mérite cette tape dans le dos. »

Le 37e Gala Radisson compte onze catégories avec finalistes que voici :

Radisson : Entreprise de services à la personne

– Boutique Belles de nuit Belles de jour & Clinique Ajustez-moi

– Centre cardiovasculaire de la Mauricie

– Le Centre Dentaire 3R

Radisson : Entreprise de services à l’entreprise

– Brh- réseau d’experts RH

– Eklore Marketing

– Groupe financier Tessier Jomphe Leblanc Rheault inc.

Radisson : Nouvelle entreprise

– Adrénaline Urbaine

– Centre cardiovasculaire de la Mauricie

– Lixm Entrepreneur Général inc.

Radisson : Entreprise commerciale et restauration

– Boutique Belles de nuit Belles de jour & Clinique Ajustez-moi

– Le Temps d’une Pinte

– Les Délices du Boucher inc.

Radisson : Innovation et technologies

– Excelpro

– Gestion immobilière Groupe Robin inc.

– Ingenext (Simon André inc.)

Radisson Entreprise culturelle et touristique

– Festival International DANSEncore

– MYCO – Rendez-vous de la gastronomie forestière présenté par Le Temps d’une Pinte

– Musée POP

Radisson : Développement durable

– Complexe sportif Alphonse-Desjardins

– GP3R inc.

– Roulez électrique

– SoluCan

Radisson : Employeur de choix

– Excelpro

– M361

– Therrien Entrepreneur Général

Radisson : Repreneuriat – relève d’entreprise

– Stéphanie Dusablon accompagnée de Guillaume Huard et Myriam Roy, Acolyte

– Véronique Doyon, J.P Doyon Ltée

– Rosanne Giguère, À la Bouffe

Radisson : Nouvelles pratiques d’affaires

Le lauréat sera connu lors de la soirée du Gala

Radisson : Jeune personnalité féminine et masculine

– Francis-Olivier Jutras, Adrénaline Urbaine

– Marilyne Desaulniers, icimédias

– Yan Milot, MVC Océan

De plus, le soir du 37e Gala Radisson, cinq prix hommage seront remis, soit le Radisson bâtisseur centre-ville, le Radisson Investissement, le Radisson Coup de coeur – fierté trifluvienne, le Radisson personnalité masculine et le Radisson personnalité féminine.