Dévoilement de l’alignement final des Estacades de Trois-Rivières

La phase de sélection des joueurs formant la prochaine édition des Estacades de Trois-Rivières Midget AAA est maintenant chose du passé. Des 92 joueurs réunis à la mi-août, ils ne sont que 20 à avoir réussi à se tailler un poste au sein de l’édition 2020-2021 qui sera dirigée par Rémi Royer.

Pour le seconder, Jimmy Appleby est de retour avec les gardiens de but, tandis que Gabriel Boies et Xavier Boucher se joignent à lui à titre d’entraîneurs-adjoints. Au plan de l’encadrement des joueurs, Francois Désilets et Roxane Montembeault s’occuperont des petits soins des joueurs, tandis que Stéphane Roberge s’occupera des équipements.

Devant le filet, Vincent Filion, fraîchement repêché par les Foreurs de Val-d’Or, aura Étienne Gélinas à titre d’adjoint. À la ligne bleue, Jacob Lefebvre, Vincent Deschênes, Lucas Boisvert, Jordan Tourigny, Olivier Deschênes et Antoine Michaud se partageront le travail. Les 12 attaquants sont Justin Beauchemin, Charles Juneau, Trystan-Félix Tremblay, Jason Desruisseaux, Jacob Lafontaine, Émile Gagné, Evan Courtois, Jérôme Gilbert, Benjamin brunelle, Antoine Julien, Kassim Gaudet et Louka Bélanger.

Rappelons également que quatre Estacades ont réussi à dénicher un poste dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), soit Tristan Luneau à Gatineau, William Rousseau à Québec, Isaac Ménard à Shawinigan et Vincent Trudel à Sherbrooke. (JC)

LHJMQ No Nom du joueur Prénom Poids Grandeur Position ÉQUIPE 2019-2020 VDO 31 Filion Vincent 165 6 GB MAAA Estacades 35 Gélinas Étienne 155 5,11 GB Espoir Estacades GAT 4 Lefebvre Jacob 165 5.11 1/2 D Espoir Estacades BAC 5 Deschênes Vincent 147 6,01 D Espoir Estacades GAT 7 Boisvert Lucas 142 5.11 D MAAA Estacades 11 Tourigny Jordan 135 5,09 D BTAAA Cascades 40 Deschênes Olivier 146 6,01 D Espoir Estacades 89 Michaud Antoine 174 5.11 1/2 D Espoir Estacades 9 Beauchemin Justin 145 5,07 A Espoir Estacades BLB 17 Juneau Charles 162 5.08 A MAAA Estacades GAT 19 Trystan-Félix Tremblay 172 6,01 A Espoir Estacades VDO 22 Desruisseaux Jason 162 5.08 A MAAA Estacades SHA 26 Lafontaine Jacob 155 5.11 A MAAA Estacades SHA 27 Gagné Émile 180 6.02 1/2 A Espoir Estacades 28 Courtois Evan 162 6 A BTAAA Cascades 48 Gilbert Jérôme 155 6 A M18 Mineur SSJ 79 Brunelle Benjamin 165 6,02 A BTAAA Estacades VIC 81 Julien Antoine 182 5,9 A M18 Majeur SSJ QUE 91 Gaudet Kassim 157 5,11 A MAAA Estacades 97 Bélanger Louka 135 5,06 A Espoir Estacades

Trois-Rivières, 8 septembre 2020 –