Dévoilement de la programmation de l’Université du troisième âge

Crédit photo : Archives

UQTR. L’Université du troisième âge (UTA) souligne la rentrée en invitant la population à rencontrer les formateurs qui présenteront leurs formations automnales le 7 septembre dès 8h30 à l’Atrium du Pavillon Ringuet de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Art, histoire, économie et science : l’UTA offre des choix diversifiés qui sont adaptés pour tous les goûts. Les cours et les ateliers couvrent à un large éventail, passant de la philosophie des sciences à des exercices de peinture et des dégustations de vin. Les formations se distinguent ainsi par leur contenu diversifié et original.

En cette journée de la rentrée, les formateurs prendront contact avec les participants tout en leur présentant les différentes formations. Les intéressés auront même l’opportunité de s’inscrire sur place. Plusieurs surprises coloreront la journée.

Les cours de l’UTA ont spécifiquement été développés pour la clientèle du troisième âge qui désire élargir leur culture personnelle. La formation ne demande aucune exigence d’admission ni aucun devoir ou évaluation académique. Les apprenants ont aussi accès aux services de la bibliothèque de l’université afin d’approfondir leurs connaissances.

D’ailleurs, il est possible de suivre des formations en dehors du campus de l’UQTR. L’UTA couvre aussi les secteurs de Batiscan, Louiseville, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Narcisse, Nicolet, Saint-Tite, La Tuque, Shawinigan et Drummondville.

La période d’inscription aura lieu jusqu’au 21 septembre prochain. À noter que la session débutera le 24 septembre 2018.