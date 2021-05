Dévoilement de la programmation 2021 au Memphis Cabaret

Le Memphis Cabaret est maintenant rouvert depuis le 1er mai, et ce, pour la deuxième fois en un an. C’est le spectacle Alan Jackson Experience avec Kaven Brassard qui a officiellement lancé la programmation avec succès. Le public, les artistes et toute l’équipe du Memphis étaient tous très fébriles au retour des opérations.

La plupart des shows qui seront présentés en mai et juin sont en fait des reports d’événements qui devaient avoir lieu en 2020. Les billets sont toujours valides pour les détenteurs qui les ont conservés depuis l’an passé. Il suffit de contacter la billetterie de la Salle Thompson au 1 866 416-9797 afin de confirmer votre présence à l’une ou l’autre de ces nouvelles représentations.

Quelques shows « coup d’cœur » de 2019 seront de retour en mai. Le 8 mai, en formule souper-spectacle, Alex Brown & The Hepcats reviennent nous présenter Shake Rattle And Roll avec toute l’énergie du Rockabilly des années 50. Pour une troisième fois, Michael Rancourt sera de retour le 13 mai avec son spectacle Les Années Jukebox. Dominique Hudson revient lui aussi pour mettre le feu au Memphis le 15 mai avec sa fièvre de la musique latine Ultima Danza, en formule souper-spectacle.

À la demande générale, l’âme de Ray Charles envoûtera à nouveau le cabaret avec Martin Fontaine et ses 7 musiciens et choristes dans A Ray of Light les 21-22-28-29 mai, en formule souper-spectacle.

Les 4 et 5 juin, seront de retour au Memphis, Johnny & June avec Kokia Sun et Jeape Careno pour nous présenter le meilleur de Johnny Cash et June Carter. Pour une toute première fois au Memphis, Tramp of the Century présente la tournée Breakfast in America, une soirée Supertramp à ne pas manquer, le 12 juin.

Nouveauté cette année

Le Memphis présente son tout premier festival estival Le Festif-Estival du Memphis avec Martin Fontaine et The Groovy Good Times. Ils vous invitent à venir vous divertir et participer à ce festival des festivals les 19 et 26 juin en formule souper-spectacle. Au menu : musique, rythmes, saveurs, animation et plaisir.

De plus, le Memphis Cabaret présentera sa thématique d’été, qui se déroulera du 2 juillet au 28 août, avec ONE NIGHT À VEGAS et The SINGING PIANOS ainsi que la participation spéciale de Martin Fontaine.

En formule souper-spectacle, Le Memphis offrira des soirées de pur divertissement comme dans les cabarets-casinos de Las Vegas et leurs shows de variétés. Pour cette occasion, le maître de cérémonie, MC Claude Dupont accueillera les gens pour le souper et animera la soirée. Il interprètera quelques chansons du répertoire des meilleurs crooners qui ont marqué Sin City, tel un Rat Pack à lui seul. Puis, il invitera sur scène The Singing Pianos.

Automne-Hiver 2021

Tous les vendredis et samedis, du 3 septembre au 30 octobre, Martin Fontaine et The Groovy Times repartent «Sur la Route de Memphis». Dans cette nouvelle mouture du spectacle chouchou du Memphis Cabaret, Martin prépare toujours un voyage différent. Cette fois, le Showman s’aventure dans des chemins sinueux et modifie constamment sa course pour nous entrainer dans un voyage musical spectaculaire rempli de surprises au royaume du King et en plein coeur du Rock & Soul et du temps. En formule souper-spectacle, Martin et ses musiciens interprètent les grands succès du répertoire Blues, Soul et Rock’n Roll des années 50 à 80.

Du 5 novembre au 18 décembre, tous les vendredis et samedis, en formule souper-spectacle, Martin Fontaine et The Groovy Good Times présentent en supplémentaires Party Time, conçu pour party de bureau, de famille ou entre amis afin de célébrer le temps des Fêtes. Un feu-roulant de hits festifs pour faire danser et vibrer aux rythmes effrénés des années 50, 60, 70 et 80.