Déversement : la Ville prête pour la mise en service graduelle de la conduite

Le remblayage étant maintenant complété, la Ville de Trois-Rivières est prête à procéder à la mise en service graduelle de la conduite d’eaux usées dont les deux bris ont forcé la ville à déverser ses eaux usées dans le fleuve et la rivière Saint-Maurice pendant près de deux semaines.

«Dès 6h mercredi, on commence le monitoring et la mise en eau. Cette étape demande entre quatre et cinq heures. S’il n’y a pas d’autres mauvaises surprises une fois cette étape complétée, on devrait pouvoir fermer le dossier», explique Ghislain Lachance, directeur des Travaux publics à la Ville de Trois-Rivières.

La ville déverse ses eaux usées dans le fleuve et dans la rivière Saint-Maurice depuis le 2 septembre, alors qu’un premier bris à une conduite d’eaux usées est survenu dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, à la hauteur de l’ancienne usine Aleris.

Quelques jours plus tard, une deuxième fissure était découverte, celle-là dans le secteur de Sainte-Marthe, obligeant la ville à poursuivre le déversement. Puisque ce deuxième bris est survenu à une jonction de la conduite, deux pièces de remplacement ont dû être installées.

Afin de répondre rapidement à l’urgence, le maire Jean Lamarche a autorisé des dépenses maximales de 515 000$ à l’entreprise Forterra pour fournir et installer les pièces requises pour réparer la conduite de refoulement reliant le poste principal de pompage aux étangs aérés.

Au final, les dépenses avoisineront les 350 000$ puisqu’un montant était réservé pour effectuer l’analyse par ultrason de la conduite. Toutefois, l’équipement du fournisseur a brisé après l’analyse d’environ 35 mètres seulement, alors que l’opération concernant plus d’un kilomètre de conduite. La Ville n’a pas eu à payer cette opération.

Ces contrats ont été octroyés le 4 et le 10 septembre sans appel d’offres, tel que le prévoit la Loi sur les cités et villes dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux.

«Forterra est la seule entreprise au Québec qui soit en mesure de fournir les pièces nécessaires à la réparation. Même s’il n’y a pas eu d’appel d’offres, nous avons fait des recherches de prix et de fournisseurs à travers le pays. Forterra avait le meilleur prix et les meilleurs délais de production et d’installation», précise M. Lachance.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, indique avoir échangé plusieurs messages avec les différents députés. Tout le monde est aux faits que les infrastructures d’eaux usées représentent un enjeu important.

«La Ville de Trois-Rivières sera plus sensible aux infrastructures souterraines de son territoire. On a beaucoup parlé d’eau potable ces dernières années, mais les 10 prochaines années, on va parler des eaux usées», soutient le maire.

La mise à jour de l’évolution des travaux est disponible sur le site Internet de la Ville au www.v3r.net. Une centaine de personnes ont travaillé sur les réparations de la conduite depuis le premier bris.

Une mise en demeure au ministère de l’Environnement

Mardi, la Fondation Rivières a envoyé une mise en demeure au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, afin que le ministère prenne les moyens nécessaires pour faire cesser le déversement et d’«ordonner l’installation d’une barrière flottante ou toutes autres installations de retenue dans le réseau afin de confiner et récupérer à la source les résidus grossiers contenus dans les eaux usées déversées pour toute la durée dudit déversement dans les 24 heures suivant la réception de la présente».

Ce déversement, qui devait initialement durer 48 heures, a entraîné le rejet de plus de 1,3 milliard de litres d’eaux usées en 19 jours, déplore la Fondation Rivières.

«C’est la première fois que l’on constate un déversement du genre sans qu’une barrière flottante ne soit installée», fait remarquer le président de la Fondation, Alain Saladzius.

M. Saladzius mentionne aussi que l’installation d’une barrière du genre coûte environ 10 000$ par semaine.