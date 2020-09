Devenez membre Milpat jusqu’en décembre 2021

Amateurs de courses, vous pouvez profiter de l’occasion pour devenir membres du Club Milpat dès maintenant, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2021. À partir du 11 octobre s’amorceront les randonnées du dimanche à partir du parc Lambert à Trois-Rivières.

Dès que les restrictions dues à la Covid-19 seront levées, vous pourrez participer aux entraînements hivernaux à l’intérieur au Centre Alphonse-Desjardins de Trois-Rivières et au Centre Gervais Autos à Shawinigan. L’inscription vous donne droit à une camisole (ou chandail ou casquette) du Club Milpat, en plus de faire de vous un membre de la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA) ce qui vous permet, entre autres, d’avoir une assurance (accident, civile, vie, dentaire, etc). Le coût de l’inscription est de 60$ et vous devez visiter le https://www.milpat.ca/?page_id=277.

Voyez ci-dessous tous les avantages de devenir membre :

Membership 2020-2021

Le Conseil d’Administration s’est penché sur les nouvelles modalités pour que votre club vous offre les meilleurs avantages possible avec les revenus et moyens que nous possédons. Notre objectif étant de vous offrir les meilleurs moyens de vous entraîner et participer à un circuit de compétitions en toute sécurité et de profiter des avantages des installations régionales gratuitement qui sont à proximité de chez vous…

Cette année l’adhésion au Club Milpat Mauricie coûtera 60$ et va comprendre les avantages suivants:

Le Club Milpat Mauricie…

sera membre de la FQA sera couvert par une assurance responsabilité civile sera reconnu comme un organisme régional auprès des villes de Trois-Rivières et Shawinigan sera mandataire du volet course à pied lors de la Virée du Maire 2021 vous organisera 3 ou 4 courses au site Boréalis

Les Membres Milpat auront…

Accès au Centre Alphonse Desjardins l’hiver à Trois-Rivières à des heures fixes pour s’entraîner librement. Accès au Centre Gervais Autos l’hiver à Shawinigan à des heures fixes pour s’entraîner en groupe. Accès à la piste Marcel Jobin l’été à Shawinigan à des heures fixes pour s’entraîner en groupe. Accès au CÉGEP de Trois-Rivières les dimanches matins pour se changer et se doucher après les entraînements de groupe. Accès à une assurance accident en cas de blessures à l’entraînement ou en compétition

(assurance accident 500$ en soins de physiothérapie ou chiropratiques selon les modalités)

(assurance vie en cas de décès de 25 000$, 2000$ maximum pour une fracture selon les modalités).

(assurance dentaire de 5000$ nécessitant une prothèse selon les modalités).

(assurance dentaire de 300$ nécessitant une réparation à une prothèse endommagée selon les modalités)

(remboursement de 40$ nécessitant un rapport médical selon les modalités)

(un formulaire rempli par l’usager et un médecin devra être complété avant 30 jours suivant la blessure)

Un gilet ou une camisole ou une casquette au logo du club. Une carte de membre valide jusqu’en décembre 2021 donnant des rabais à certaines boutiques à confirmer. Une conférence sur la course à pied gratuite. Un plan d’entraînement de base de 12 semaines. Éligible au classement régional de la Coupe Milpat 2021. Éligible au classement régional de la Coupe VO2max 2021. Éligible à participer aux différentes activités sociales du Club Milpat. Un brunch annuel récompensant les meilleurs moments de la saison des courses 2021.

Les Coureurs Avancés ou sur piste auront…

Accès aux réseaux de compétitions régional, provincial, national et international. Reconnaissance des performances et records au niveau provincial, national et international. Admissible à être honoré lors du Gala Athlètas de la FQA. (Fédération québécoise d’Athlétisme). Rabais à l’inscription aux compétitions du Circuit « Les Premières Foulées Bruny Surin ». (14ans et moins). Carnet de progression athlétique gratuit aux enfants de 4 à 13 ans. Accès aux camps de perfectionnement pour les athlètes de la relève et leurs

entraîneurs. (16 à 22 ans).

Accès aux programmes de bourses de différentes organisations (Fondation de l’Athlète

d’Excellence du Québec, Fondation Sport-Études, Club Médaille d’Or, etc.).

Accès au programme de crédits d’impôt pour athlètes identifiés du Gouvernement du

Québec (16 à 28 ans)

Admissible pour être sélectionné au sein des Équipes du Québec et des équipes

nationales.

Accès au soutien financier pour athlètes identifiés lors des projets d’Équipes du Québec

(championnats canadiens, camps en climat chaud et en Europe).

Accès aux programmes Sport-Études. (13 ans à 19 ans) Accès au programme de soutien à l’engagement d’entraîneur du Gouvernement du

Québec

Accès aux formations pour entraîneurs et activités de perfectionnement à tarif réduit. Accès aux formations et activités de perfectionnement pour officiels. Accès gratuit à la réunion annuelle des entraîneurs lors du Congrès annuel FQA. Vérification des antécédents judiciaires sans frais pour les entraîneurs et officiels (tous

les 3 ans).