Développement Mauricie accueille Joannie Bournival

Les partenaires de Développement Mauricie annoncent la nomination de Joannie Bournival au poste d’agente de développement de l’organisme.

Détentrice d’un baccalauréat en communications de l’UQTR, Joannie a toujours œuvré dans des sphères liées au développement régional. Au cours des années, elle a assumé des fonctions en communication, en événementiel et même en politique, en plus de s’impliquer dans divers comités liés à l’entrepreneuriat et au monde des affaires.

Très impliquée à la Jeune Chambre de la Mauricie depuis 2013 et directrice générale de l’organisation depuis maintenant deux ans, elle connaît très bien les enjeux et priorités régionales. C’est donc avec enthousiasme qu’elle se joint à l’équipe de Développement Mauricie afin de participer au rayonnement et au développement de sa Mauricie.

Joannie contribuera notamment au déploiement et à la mise en œuvre d’une stratégie d’attractivité pour la Mauricie et sera également responsable du volet mauricien du Défi OSEntreprendre.