Développement durable: nouveau projet pour accompagner les entreprises

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) a mis sur pied un projet novateur d’Accompagnement des Institutions, Commerces et Industries en développement durable. Depuis octobre, ce sont une vingtaine de commerces et industries de Trois-Rivières qui en ont bénéficié.

Le projet, né d’une collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et la Fondation 3R durable, vise à démarcher les institutions, commerces et industries (ICI) de la région dans le but de les sensibiliser à une meilleure gestion de leurs matières résiduelles et au développement durable en général. Ledit projet vise également à promouvoir la nouvelle règlementation qui entrera en vigueur au mois d’avril 2021.

«On a plus d’une vingtaine d’entreprises et organisations qui ont participé avec nous, alors c’est une très belle réponse. Toutes ces entreprises ont été heureuses de participer et ça se fait de façon volontaire. Elles sont vraiment contentes de parler d’autre chose que de la pandémie», a confié Myriam Beauchamp, conseillère aux entreprises aux développements durables à la CCI3R.

«C’était un gros travail d’équipe et le but de tout ça, c’est vraiment que lorsque je rencontre les entreprises, je puisse les diriger aux bons endroits et les aider dans leurs choix. On est dans une approche globale, et non dans un suivi rapproché à long terme. On vient vraiment les soutenir pour voir le plus loin dans leur démarche alors c’est vraiment un beau travail d’équipe», a ajouté celle dont le mandat a débuté en octobre dernier.

Sous forme d’une rencontre d’environ une heure, la conseillère en développement durable s’assure de faire le tour de la gestion des matières résiduelles avec l’entreprise via un questionnaire qui est transmis peu avant la rencontre. Voilà qui permet de dresser un portrait adéquat du territoire à savoir quels sont les fournisseurs principaux, si le recyclage se fait bien ou encore s’il y a un intérêt marqué envers le compost, notamment.

Ce projet était pensé depuis 2018 alors que Marco Champagne œuvrait alors à la tête de la Chambre de commerce.

«On voit de plus en plus l’économique et l’environnemental être main dans la main et la grande gagnante de tout ça, c’est la qualité de vie et ce sont les citoyens qui en récoltent les fruits. Cette façon de travailler là, on l’a instauré depuis deux ans et nous avons différentes mesures qui ont été mises en place», a pour sa part confié le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Pour toutes autres informations, visitez le https://www.cci3r.com/services-aux-membres/projet-daccompagnement-des-ici-en-developpement-durable/.