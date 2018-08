Développement durable: la Ville à la recherche de nouvelles idées

Crédit photo : Photo archives

TROIS-RIVIÈRES. La population est invitée à partager ses idées en matière de développement durable dans le cadre de l’élaboration de la toute nouvelle Politique de développement durable de la Ville de Trois-Rivières.

La Ville désire connaître les idées et les priorités de ses citoyens sur des enjeux aussi variés que l’aménagement du territoire, l’accès à la culture et au patrimoine, le développement social, la gestion de l’eau, les infrastructures et les services municipaux, la gestion des matières résiduelles, la protection des milieux naturels et la vitalité économique.

«Tout le monde a son mot à dire, souligne Dominic Thibeault, chef de division Environnement à la Ville de Trois-Rivières. J’aimerais que les gens posent un regard critique sur ce qui s’est fait jusqu’à présent et qu’on se demande où on veut aller comme communauté. L’interprétation du développement durable a beaucoup changé. En 2009, quand on a mis en place l’autre politique, c’était associé à la gestion de l’Environnement. Depuis, la façon dont le monde municipal aborde cette question a beaucoup évolué.»

Pour entendre le plus grand nombre de personnes, trois consultations publiques se dérouleront au cours des prochaines semaines à divers endroits de la ville. Également, un questionnaire est disponible au www.v3r.net.

«L’objectif est de répondre aux besoins de l’avenir. Il faut développer ce réflexe. C’est une erreur d’associer le développement durable à la protection de l’environnement uniquement. Le développement durable s’imbrique dans le développement économique, social et environnemental», ajoute M. Thibeault.

Le développement durable répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à subvenir aux leurs en respect de la réalité trifluvienne.

D’après M. Thibeault, l’un des grands enjeux des prochaines années sera la gestion des matières résiduelles, dont la mise en place d’une troisième collecte. «On n’est pas à l’avance là-dessus. C’est un gros morceau sur lequel on doit se pencher», concède-t-il.

Adoptée en 2009, la Politique de développement durable et le plan d’action qui en ont découlé ont mené à une variété d’actions comme la conservation de centaines d’hectares de milieux naturels, l’achat de véhicules moins énergivores et la création d’un programme de certification en développement durable pour les entreprises.

***

Horaire des consultations publiques

-20 août, 18h30 : microbrasserie Le Temps d’une Pinte

-25 août, 14h : bibliothèque Maurice-Loranger

-29 août, 19h : hôtel de ville – salle du conseil