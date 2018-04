Développement durable: des entreprises honorées

Crédit photo : Photo courtoisie

RECONNAISSANCE. Jeudi soir se tenait le souper-reconnaissance de la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable. Lors de cette soirée, la Ville en a profité pour remettre ses « Reconnaissances en développement durable » aux entreprises, organismes et institutions ayant réalisé des efforts remarquables dans ce domaine.

Les récipiendaires 2018 sont :

Daoust Nettoyeurs Écoperformants pour son virage vert des plus audacieux en s’attaquant à un projet d’envergure, soit celui d’adopter une solution écologique permettant de mettre fin à l’utilisation de solvants issus de l’industrie des hydrocarbures pour le nettoyage des textiles. Le nouveau procédé Aquaperformant permet un lavage naturel à l’eau et aux produits lessiviels sans phosphate.

Boutique Belles de nuit Belles de jour pour ses initiatives sociales et environnementales, dont la valorisation des soutiens-gorge et prothèses mammaires usagés et conditionnés afin de venir en aide aux femmes dans le besoin. Ces produits sont dispendieux, mais n’en demeurent pas moins indispensables pour ces femmes.

Véhicules électriques Simon André pour être devenu la première concession de véhicules électriques et hybrides d’occasion reconstruits, de toutes marques. Grâce à cette entreprise dynamique et avant-gardiste, les consommateurs soucieux de l’environnement peuvent maintenant se procurer des véhicules électriques parmi un grand choix et réduire par le fait même leur consommation d’essence.

Mon petit coin végane pour les initiatives remarquables de ce petit commerce en alimentation. Manon Beaudry dit la « chef végane » s’approvisionne en fruits et en légumes auprès des fournisseurs locaux et utilisent des produits biologiques lorsque ceux-ci sont accessibles. De plus, elle encourage le mouvement zéro déchet en offrant un rabais lorsque les clients apportent leur propre contenant.

Chacun des récipiendaires a reçu une plaque honorifique et une impression sur toile d’une photo d’un paysage nature.

Rappelons que les fonds amassés au souper-reconnaissance serviront à la conservation des milieux naturels à Trois-Rivières, soit par des projets d’acquisition, de mise en valeur ou d’intendance en terres privées.