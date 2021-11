Deuxième place pour les Rubber Ducks

L’équipe des Rubber Ducks a terminé en deuxième place dans la classe « Mixte Communautaire » à la Coupe du Québec de bateau dragon qui se déroulait au bassin olympique du parc Jean-Drapeau, à Montréal.

« Au-delà de cette belle réussite, c’est tout le cheminement derrière cette réalisation qui est remarquable, dans un sport qui a été durement éprouvé par les mesures sanitaires liées à la COVID-19 au cours des deux dernières saisons. C’est la passion de deux hommes en particulier, André Carle, des Rubber Ducks, et Richard Dobe,r du Club de canoë-kayak Radisson, qui a rendu tout cela possible », peut-on lire via le communiqué officiel.