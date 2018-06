Un deuxième «frigo» libre-service installé à Trois-Rivières

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette

TROIS-RIVIÈRES. Un frigidaire pour tous? Pourquoi pas! Un deuxième «frigo» libre-service de l’initiative Free Go a été installé en sol trifluvien. Le principal intéressé est situé aux abords l’organisme Le Bon Citoyen, sur la rue Fusey, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Le projet vise à détourner les aliments comestibles voués au gaspillage.

«Le deuxième projet est aussi tiré de l’initiative de CDEC Sherbrooke, une initiative que nous voulions implanter ici. Rappelons que la base du projet se fait à coût 0 grâce à nos partenaires. L’objectif premier est de lutter contre le gaspillage alimentaire et on veut sensibiliser les gens à la surconsommation», a expliqué. Marie-Christine Tessier, chargée de projet à la CDEC Trois-Rivières.

Le réfrigérateur libre-service sera accessible 24h sur 24, même l’hiver. Les citoyens sont invités à y déposer fruits, légumes et produits de boulangerie. Les partenaires, accrédités MAPAC, peuvent quant à eux y déposer ce qu’ils veulent.

«Ça fait longtemps que c’était dans nos pensées et comme nous offrons des dons alimentaires ici, l’initiative venait nous toucher. Saviez-vous que la plus grosse partie du gaspillage alimentaire provient de nos maisons? Alors les citoyens et les citoyennes pourront faire la différence avec ce nouveau projet qui nous tient à cœur», a commenté Nathalie Bruneau, directrice à Le Bon Citoyen.

«L’environnement, c’est l’amont et l’aval de nos cuisines alors c’est parfait de pouvoir donner nos surplus ici. Nous sommes situés tout près pour venir porter nos trucs», a ajouté Julie Bergeron, chef propriétaire à CHEF en herbe.

En octobre dernier, un premier «frigo» avait été inauguré en sol trifluvien. Il est installé à l’Auberge Internationale de Trois-Rivières. Le premier projet pilote avait permis de sauver 2000 lbs de denrées sur une période de trois mois.

Les détails entourant les partenaires, les produits sauvés du gaspillage et les développements du projet se retrouvent sur la page Facebook du Frigo Free Go Trois-Rivières www.facebook.com/FrigoFreeGoTR/

