Deuxième édition de «Colore ta course»

DÉFI. L’Association générale des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR) a décidé de ramener l’évènement «Colore ta course» pour une deuxième édition. Il aura lieu le 14 octobre prochain, dès 11h, sur le campus de l’UQTR.

La course proposera des parcours de 2,5 km, 5 km et 10 km, le tout accompagné d’une explosion de couleurs pour les participants à chaque étape. L’AGE UQTR a également renouvelé son appui à la cause de la prévention du suicide puisqu’elle remettra une partie des profits à l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) et à la Fondation prévention suicide les Deux Rives.

La première édition, qui a attiré plus de 400 participants, fut un réel succès. Elle a permis d’amasser plus de 4000$ pour ces organismes. «Cet évènement est l’une de mes plus grandes réussites à l’AGE UQTR, a témoigné Amélie Trottier-Lacombe. Rassembler 500 personnes, étudiants, familles, amis, enfants, pour une même cause. La détresse psychologique est, pour l’AGE UQTR, une priorité dont on ne parle pas assez. Cette course a su, je pense, faire une différence. J’espère vous voir encore cette année riant sous une avalanche de couleur.»

Les vestiaires du Centre de l’activité sportive (CAPS) de l’Université seront ouverts gratuitement pour les coureurs et plusieurs kiosques, notamment tenus par l’AQPS et la Fondation prévention suicide les Deux Rives, seront sur place. Les participants recevront une trousse avec, entre autres, un chandail blanc et des lunettes de soleil.

Veuillez noter que l’événement est ouvert à tous et pour plus d’informations, veuillez consulter l’événement Facebook ci-dessous :

https://www.facebook.com/events/1198732873602980/

https://events.studentsphere.ca/fr/events/1079