Deux Trifluviens invités aux camps estivaux d’Hockey Québec

HOCKEY. Les camps estivaux masculins du programme d’excellence de moins de 15 et 16 ans de Hockey Québec s’amorceront le 7 août prochain, au Centre Multisport de Châteauguay. Parmi les 121 joueurs invités se retrouvent quatre jeunes hommes de la Mauricie.

Du côté M15, on retrouve le gardien de but Vincent Filion, de Shawinigan-Sud, et le défenseur Tristan Luneau, de Trois-Rivières. (https://www.lhebdojournal.com/tristan-luneau-prochaine-etoile-hockey/).

Chez les M16, le défenseur Vincent Trudel, de Shawinigan, et l’attaquant Anthony Bédard, de Trois-Rivières, ont été invités.

Tout au long de ces camps, l’accent sera mis sur le développement des quatre composantes du joueur d’Équipe Québec et d’Équipe Canada, soit les habiletés techniques, la performance physique, la préparation mentale et l’environnement pour avoir du succès. Les joueurs feront également l’objet de tests physiques et pourront assister à diverses conférences.

«L’implication et les efforts soutenus de nos joueurs sont primordiaux afin d’atteindre les standards des programmes canadiens établis. Les joueurs doivent, surtout sur le plan physique, être prêts et mettre tous les efforts nécessaires en vue des Jeux du Canada de 2019 et d’accéder aux équipes nationales. Nos entraîneurs feront tout en leur pouvoir pour les aider à atteindre ces objectifs», a commenté le directeur du développement des joueurs, Jacques Blouin.

Les camps permettront de regrouper un grand total de 121 joueurs, soit 41 joueurs qui sont invités au camp des moins de 16 ans pendant que 80 hockeyeurs ont reçu l’invitation pour le camp des moins de 15 ans.

Pour connaître les joueurs invités, veuillez consulter les listes ci-dessous:

Liste des joueurs – Camp des moins de 15 ans (joueurs nés en 2004)

Du 14 au 18 août 2018, Centre Multisport de Châteauguay

Liste des joueurs – Camp des moins de 16 ans (joueurs nés en 2003)

Du 7 au 11 août 2018, Centre Multisport de Châteauguay

Fait important à souligner, les joueurs qui participeront au camp de développement et d’évaluation d’Équipe Québec de moins de 16 ans sont admissibles aux Jeux du Canada 2019, à Red Deer.

Les séances sur glace seront accessibles au public.

