Deux Trifluviens honorés par l’UQTR

Le maire Jean Lamarche et l’artiste peintre Patricia Kramer ont tous deux reçu, le 17 mars, un prix Pythagore, décerné par l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) à des diplômés qui se démarquent.

Le Gala des Pythagore, c’est la reconnaissance de diplômés d’exception issus des grands domaines d’études : sciences de la santé, sciences administratives, sciences sociales, sciences et génie, arts et sciences humaines ainsi qu’éducation, lettres et langues.

Maintenant maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche a travaillé pendant de nombreuses années au service des communications du ministère des Transports. Diplômé en communication sociale, l’UQTR a joué un rôle important dans sa vie.

«J’ai un parcours atypique. La première fois que je me suis inscrit à l’université, c’était en récréologie, raconte-t-il. J’ai suivi le programme pendant un an et demi, puis j’ai laissé tomber parce que je ne me sentais pas à ma place.»

De retour sur le marché du travail, il a occupé plusieurs emplois, notamment en hôtellerie et dans une boutique de CD. «Un jour, un ami m’a demandé de travailler comme barman pour lui à la Chasse-Galerie de l’UQTR. Mais pour avoir l’emploi, il fallait que je sois étudiant. J’ai donc suivi des cours. J’ai commencé un parcours comme étudiant libre», dit-il.

Quelque temps plus tard, son choix s’est arrêté sur le baccalauréat en communication sociale. Ce n’est qu’alors qu’il s’est senti réellement à sa place. «J’ai fait mes études en travaillant à temps plein et j’ai reçu mon diplôme en 2005», soutient M. Lamarche.

«Je suis heureux de représenter cette catégorie d’étudiants au parcours atypique, renchérit-il. Même si j’ai pris des détours avant de trouver ma voie, mon expérience de vie m’a servi quand je suis retourné aux études. L’UQTR est rapidement devenue un milieu de vie pour moi. Je sais tout ce que ça amène de positif dans une vie.»

Son passage à l’UQTR lui a également permis de faire de la radio étudiante. C’est aussi à cet endroit qu’il a rencontré sa conjointe.

Un parcours académique et personnel

Pour l’artiste peintre Patricia Kramer, ce prix est une reconnaissance qui la touche droit au cœur. «Je garde d’excellents souvenirs de mes études à l’UQTR, mentionne-t-elle. C’était vraiment extraordinaire. J’étais bien entourée et on avait des ateliers de toutes sortes.»

«On a travaillé le bois, le verre, la gravure, etc. On a touché à tout et ça m’a donné confiance pour travailler avec de gros outils, ajoute cette dernière. Ça m’a servi pour mon art, mais aussi dans ma vie personnelle. Grâce à la confiance acquise à l’université, j’ai rénové trois maisons. Ça m’a aidé à plusieurs niveaux.»

Son parcours académique lui a également permis de démystifier le monde des arts. Mais ce qui l’a le plus marqué, c’est l’état de liberté dans lequel elle se sentait et les amitiés qui se sont créées ces années-là.

Récemment, Mme Kramer a ouvert les portes de sa galerie d’art dans un bâtiment centenaire au bord du fleuve, sur le chemin du Roy, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Elle y peint et expose ses œuvres au public. On y retrouve plus d’une trentaine de ses créations.

Les lauréats du Gala des Pythagore 2021