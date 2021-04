Deux Trifluviens derrière la relance du baseball féminin à Bécancour

Suite aux recommandations de Daniel Morissette, le dernier représentant de baseball du volet féminin à Bécancour, Sabryna Duval Courey, ainsi que son père Dave Courey, ont pris la décision de raviver le programme pour l’été 2021.

Bien qu’ils habitent au Cap-de-la-Madeleine, les nouveaux responsables sont prêts à offrir de leur temps pour redonner au sport féminin. Sabryna Duval Courey a joué au baseball pendant dix ans, elle qui a fait partie de l’Équipe Québec deux années de suite, en plus de participer aux Jeux du Québec. Elle a également fait ses études à l’Académie les Estacades dans le volet sport-études baseball.

De son côté, le paternel l’a suivi et entraîné pendant toutes ces années et c’est ce qui les amène aujourd’hui à vouloir partager toute leur expérience et leur savoir-faire aux filles de Bécancour, Nicolet et les environs.

«Nous recherchons présentement des filles de tous les âges qui aimeraient jouer au baseball et qui aiment la compétition tout en ayant du plaisir», explique-t-il.

«Si vous croyez être l’une de ces filles, nous vous prions de vous inscrire pour pouvoir débuter une saison de folie avec nous. On a hâte de vous entraîner et de vous voir sur un terrain de balle! On invite aussi les filles à inviter leurs amies à venir jouer, même si elles n’ont jamais mis les pieds sur un terrain.»

Rappelons que M. Morissette et ce même M. Courey avaient formé deux équipes féminines en 2017. Sachez que même les filles de Trois-Rivières sont invitées à joindre le programme moyennant une dérogation faite envers l’association trifluvienne. Pour les inscriptions, visitez le https://apps.publicationsports.com/fr/public/2/online-registration.html?org=4169&season=2984&form=2189&fbclid=IwAR3KpATNbwBi2zvZAp0nOfKlCoOL0Vxxz_8GL7HMHZjpqTmM0_9b4t9pmZk.