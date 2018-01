Deux spectacles de blues à Trois-Rivières

ANNONCE. La Corporation des Évènements de Trois-Rivières a annoncé l’ajout de deux spectacles au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco dans le cadre du 10e anniversaire du Festival Trois-Rivières en Blues.

Pour célébrer le 10e anniversaire du festival, l’organisation de l’événement a voulu additionner la programmation régulière de deux spectacles ponctuels au Cabaret de l’Amphithéâtre afin de faire vibrer la musique blues à longueur d’année. Les amateurs de musique pourront apprécier les performances de deux groupes de grand talent.

Ghost Town Blues Band, 10 mars 2018

Venu de Memphis, ville synonyme de la vraie musique soul, le Ghost Town Blues Band fait honneur à sa ville natale. Avec ses cuivres passionnés, ses grooves funky inspirés de La Nouvelle-Orléans, ses douces harmonies ainsi que quelques instruments de fortune inusités, le GTBB crée une signature sonore unique.

Avec une guitare à trois cordes faite d’une boîte à cigares et un tromboniste hip-hop dans le groupe, ce n’est pas surprenant que le magazine Living Blues l’ait proclamé « du blues du 21e siècle à son meilleur ».

Blackburn, 13 avril 2018

Une famille musicale, dont le nom est intimement lié à l’histoire musicale et sociale du Canada, Blackburn est composé de quatre frères talentueux. L’histoire familiale plus récente comprend un père qui s’est distingué à titre d’incontournable de la scène R&B de Toronto. Il était donc tout à fait naturel de former un groupe qui célébrerait et perpétuerait la tradition familiale. Leurs albums et leurs performances sont un mélange de soul, de R&B, de funk et, bien sûr, de blues. Leur plus récent disque Brothers in this World était en nomination pour un prix JUNO pour meilleur album au Canada!

La première partie du spectacle sera assurée par l’artiste de la région MO Blues.

Vente de billets

Les billets pour le spectacle de «Ghost Town Blues Band» et pour le spectacle de «Blackburn» se détaillant au coût de 26,09 $ (taxes en sus) chacun seront en vente ce samedi 27 janvier, dès 11 h. Ceux-ci seront disponibles en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson, au 819-380-9797 ou au 1-866-416-9797.