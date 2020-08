Deux soirées d’humour en formule ciné-parc à l’Hippodrome

Après une première édition teintée de succès à Saint-Eustache, le nouveau festival Ce soir on char! – Le comédie parc s’amène à l’Hippodrome de Trois-Rivières les 11 et 12 septembre. Au programme : un gala d’humour dans une ambiance de ciné-parc!

Les humoristes Dominic Paquet et Philippe Bond animeront les deux soirées qui mettront en vedette Jean-Michel Anctil, Mariana Mazza, Peter MacLeod, Billy Tellier, Mario Tessier, Mathieu Dufour et Martin Vachon.

«C’est le même spectacle qui est présenté chaque soir, précise l’humoriste Dominic Paquet, l’un des animateurs de la soirée. Lors de la première édition à Saint-Eustache, on voyait que la plupart des humoristes proposaient des numéros originaux ou, du moins, en partie. Philippe et moi, on s’amuse et on propose des numéros plus pétés. On s’amuse.»

Le duo d’animateurs a d’ailleurs préparé un numéro relié à la situation de la COVID-19. «On ouvre la valve sur ce qui s’est passé, la distanciation, etc. C’est un bon défoulement par le rire!» lance-t-il.

Dès l’ouverture des portes quelques heures plus tôt, une ambiance festive avec DJ, musique rythmée, animation humoristique, voitures de course et accès à des foodtrucks attendra les spectateurs.

Trois catégories de billets sont offertes aux spectateurs qui souhaitent assister à l’événement, soit dans les sections Villeneuve, Carpentier et Solberg. Elles offrent un accès à la scène ainsi qu’à la retransmission en direct sur un ou plusieurs écrans géants. La retransmission sonore se fera à partir des radios FM des véhicules, comme c’est habituellement le cas en ciné-parc.

Les détails sur les différentes zones sont disponibles sur le site Internet de l’événement au https://cesoironchar.com, où on peut aussi se procurer des billets.

Renouer différemment avec le public

Pour les humoristes, c’est également l’occasion de renouer avec la scène et le public, quoique l’expérience s’avère différente.

«Ça a vraiment été le fun à Saint-Eustache. Ça faisait quatre ou cinq mois qu’on n’avait pas fait de spectacle sur scène. Il y avait une impatience et une fébrilité à retrouver le public, confie Dominic Paquet. C’est différent, c’est certain. On se fiait beaucoup sur les gens dans la section VIP, qui étaient à l’extérieur de leur voiture, pour avoir une réaction aux gags. On demandait aux gens de klaxonner… Le feeling est différent sur la scène, mais on a senti que les gens avaient hâte de retrouver ce genre de soirée. C’est le genre de spectacle dont on va se souvenir dans 15 ans.»

Une vaste équipe de sécurité sera sur place pour garantir le respect des règles et assurer la santé du public, des artistes et de tous les travailleurs présents sur le site. Une distance d’au moins trois mètres sera respectée entre chaque véhicule. Les spectateurs devront rester sur leur site individuel, sauf pour aller aux toilettes et à l’aire de restauration où le port du masque sera obligatoire, et devront maintenir en tout temps une distance d’au moins 2 mètres avec les festivaliers provenant d’une autre voiture.

Ce soir on char! – Le comédie parc | Hippodrome de Trois-Rivières | 11 septembre, 21h30 (ouverture des portes : 19h) et 12 septembre, 21h (ouverture des portes : 18h)