Deux nouvelles glissades d’eau au H2O

Crédit photo : Audrey Leblanc

LOISIRS. Deux nouvelles glissades d’eau seront bientôt ouvertes au complexe récréotouristique H2O dans le secteur Pointe-du-Lac. Les travaux qui sont déjà bien entamés devraient être terminés d’ici trois semaines.

«L’idée, c’est d’aller chercher une clientèle d’adolescents et de jeunes adultes qui aiment les sensations fortes, indique le propriétaire de l’endroit, Patrick Bellemare. Ce qu’on a présentement, c’est plus familial. On accueille beaucoup de jeunes enfants avec leurs parents et leurs grands-parents. On voulait vraiment offrir quelque chose de différent pour les adolescents.»

Les deux glissades en question sont hautes de 35 pieds. À la fin de la descente, les baigneurs flotteront dans les airs quelques instants avant d’atterrir dans un grand bassin d’eau.