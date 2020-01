Deux nouvelles expositions au Centre d’exposition Raymond-Lasnier

C’est dimanche (26 janvier) à 14h qu’aura lieu le vernissage des deux nouvelles expositions présentées jusqu’au 15 mars au Centre d’exposition Ramyond-Lasnier.

Ligne de flottaison, de Josette Villeneuve, présente le dialogue qui s’établit autour de l’identité personnelle et des problématiques actuelles liées à l’environnement grâce à trois techniques différentes, soit le dessin, le collage et l’installation. La multiplicité des techniques et des points de vue témoignent des changements constants qui s’opèrent autour de nous.

Dans sa démarche, l’artiste s’approprie des images, des objets et des artéfacts du quotidien pour les détourner de leur fonction première et en exploiter le potentiel ludique, poétique, chimérique et esthétique. Ses travaux s’inscrivent aussi dans une exploration du monde naturel, lié aux dérives environnementales, humanitaires, culturelles et politiques de l’heure et à son lieu de résidence, Shawinigan.

Pour sa part, Fauve Bélanger poursuit ses recherches en sculpture en introduisant des techniques d’impression en trois dimensions à travers l’exposition Panser le territoire. À travers ces sculptures géologiques se trace une réflexion sur l’avenir compromis de notre environnement naturel. Il s’en dégage un paysage à la fois poétique et inquiétant qui porte vers la contemplation du geste de l’humain sur son territoire.