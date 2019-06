Deux nouveaux spectacles au Cabaret de l’Amphithéâtre

Les spectacles HELP! – Hommage aux Beatles et CCR Reborn s’ajoutent à la programmation du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco à l’automne 2019.

Le 23 novembre, HELP! – Hommage aux Beatles fera revivre les années électrisantes du Beatlemania. Norman Di Blasio, R.D. Harris, Ron Stutz et Pascal Tirapani reproduisent fidèlement les voix, harmonies, musique, mouvements et même les coiffures des «Fab Four».

Après deux représentations ayant affiché complet au printemps 2019, le groupe CCR Reborn sera de retour au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco le 13 décembre pour présenter les plus grands succès de Creedence Clearwater Revival.

Ces deux spectacles s’ajoutent à ceux du Boogie Wonder Band, de Bernard Adamus, de Jurassik Rock et du Rammfest déjà annoncés.

Les billets pour HELP! – Hommage aux Beatles et CCR Reborn seront en vente le 7 juin dès 11h au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-9797.