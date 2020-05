Deux nouveaux axes cyclables destinés au déplacement utilitaire

La Ville de Trois-Rivières aménagera deux pistes cyclables hors route sur le territoire au coût de 1 485 000$.

Ces nouvelles voies cyclables seront réalisées dans l’axe nord-sud entre le boul. des Chenaux et la rue Lajoie, le long des tours d’Hydro-Québec, ainsi que dans l’axe est-ouest dans le boisé entre le boul. des Chenaux et le boul. Parent.

«Ces axes ont été choisis dans le but de favoriser le déplacement utilitaire. En ce moment, on a la piste du parc linéaire et celle qui relie Saint-Louis-de-France à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, mais elles sont surtout utilisées à des fins récréatives. On avait besoin de relier le Carrefour du Savoir», précise Ghislain Lachance, directeur des Travaux publics.

Le projet est encore relativement embryonnaire. Les études et esquisses doivent être réalisées au préalable. Des ententes doivent aussi être conclues avec les propriétaires des terrains concernés, dont Hydro-Québec.