Deux membres de l’UQTR honorées

La présidente de l’Université du Québec, Johanne Jean, et les chefs d’établissement du réseau ont souligné récemment la contribution exceptionnelle de huit de leurs membres. Deux représentantes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) figuraient parmi les lauréats alors que Noémie Carbonneau a reçu le Prix d’excellence de la relève et que Martine Lesieur a été récompensée du Prix d’excellence en gestion, volet Carrière.

Étudiant les interrelations entre le comportement alimentaire, les processus motivationnels et les relations interpersonnelles, la professeure Noémie Carbonneau s’est vue attribuée par l’UQTR, en 2019, une Chaire de recherche en psychologie sociale appliquée à l’alimentation.

Son programme de recherche cible une problématique de toute première importance dans le domaine de la régulation du comportement alimentaire et met à profit l’expertise unique qu’elle a développée dans les domaines des relations interpersonnelles et des processus motivationnels. Plus spécifiquement, ses travaux de recherche ont permis d’importantes avancées empiriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine de la psychologie de l’alimentation. Ils ont notamment montré que le contexte social (ex. couple, famille) influence de multiples facettes du comportement alimentaire telles que la motivation qui sous-tend les choix alimentaires, l’alimentation émotionnelle et l’alimentation intuitive. Par ailleurs, les recherches de la professeure Carbonneau mettent en lumière des pistes de solution concrètes et novatrices pour favoriser l’adoption de saines habitudes alimentaires, lesquelles ont un impact direct sur le bien-être physique et psychologique de la population.

À ce stade précoce de sa carrière, Madame Carbonneau a développé un créneau de recherche unique qui allie psychologie sociale et psychologie de l’alimentation. Les retombées de ses travaux novateurs sont donc importantes tant pour l’avancement des connaissances scientifiques que pour l’amélioration des habitudes de vie au sein de la population.

Quant à elle, Martine Lesieur fait son entrée à l’Université du Québec à Trois-Rivières en 1980 en tant que coordonnatrice des programmes sportifs. Au fil des ans, elle assumera plusieurs fonctions et des dizaines de responsabilités différentes. En 2010, elle devient la première femme à occuper le poste de directrice du Bureau du Recteur, poste qu’elle occupe toujours aujourd’hui.

Véritable femme d’équipe, elle sait s’entourer des bonnes personnes pour mener à bien les mandats qui lui sont confiés. Son influence et son leadership mobilisateur en font une actrice incontournable des réussites de l’Université. C’est en effet sous sa gouverne que la Fondation de l’UQTR lance en 2009 sa campagne majeure de financement, qui obtient des résultats exceptionnels, en dépassant l’objectif initial de 7 M$. Ces sommes s’avèrent cruciales pour la réalisation du campus de l’UQTR à Drummondville, projet pour lequel elle sera nommée gestionnaire de développement et de construction de 2013 à 2016.

Par la suite, elle mène un important chantier institutionnel d’implantation d’outils d’aide à la prise de décision. Les retombées de ce projet sont importantes puisqu’elles ont modifié les coutumes institutionnelles en matière de suivi des indicateurs de la planification stratégique, en instaurant une culture de la mesurabilité. Ce chantier a également influencé la mise en œuvre d’un projet pilote d’implantation de la mesurabilité dans l’ensemble des processus administratifs pour plusieurs constituantes du réseau.