Deux matchs sur la route, puis trois matchs à huis clos

Si tout va bien, les Lions de Trois-Rivières pourront jouer devant leurs partisans le mardi 15 février, à 19h. D’ici là, ils devront disputer encore deux matchs en sol américain avant de revenir à la maison pour trois matchs, dans un aréna vide.

S’étant inclinés hier face au Thunder D’Adirondack, les hommes d’Éric Bélanger pourront se reprendre samedi, dès 19h, face à cette même formation. Le lendemain, ils devront s’arrêter dans le Maine pour y affronter les Mariners, dès 17h.

Ces mêmes Mariners seront ensuite les visiteurs, à Trois-Rivières, les 2, 3 et 5 février. Les trois parties seront présentées à huis clos, mais elles seront diffusées sur les ondes de TVA Sports et sur les ondes radio du 106,9 Mauricie.

Au classement, la ECHL tient désormais compte du pourcentage de victoires, et non de la totalité des points. Trois-Rivières (.589) pointe au 3e rang de la Division Nord, derrière Terre-Neuve et Reading. Les Mariners (.515) et le Thunder (.484) suivent, sans trop menacer les Lions pour le moment.

Sur la patinoire, les Lions ont retrouvé la majorité de leurs effectifs. L’attaquant Peter Abbandonato (25 points en 18 matchs) est toujours avec le Rocket de Laval, tout comme le défenseur Hayden Shaw, qui a rejoint le Moose du Manitoba. Guillaume Beaudoin n’a toujours pas réintégré la formation.

C’est devant le filet que les Lions ont fait peau neuve. Tristan Berube (2v-2d) et Carmine-Anthony Pagliarulo (0v-1d) sont maintenant d’office. Philippe Desrosiers (12v-3d) vient de remporter sa deuxième victoire en autant de départs avec le Moose, tandis que Kevin Poulin joue très bien avec le Rocket de Laval, lui qui présente un pourcentage d’arrêt à .923.