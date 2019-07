Deux jeunes fugueuses recherchées

La Direction de la police de Trois-Rivières sollicite l’assistance de la population afin de retrouver deux jeunes fugueuses.

Il s’agit de Émy Berthiaume 11 ans. Celle-ci a quitté son domicile hier. Elle mesure 1,60 m et pèse 40 kg. Elle a les yeux bleus et les cheveux bruns. Elle serait vêtue d’un coton ouaté noir avec capuchon, écritures blanches aux épaules, pantalon noir et sac à dos rose avec le dessus brun.

Marie-Félix Trudel qui est âgée de 14 ans a également quitté son domicile. Tout porte à croire qu’elle serait en compagnie de Émy Berthiaume. Elle mesure 1,52 m

et pèse 50 kg. Elle a les yeux et les cheveux bruns. Elle serait vêtue d’un chandail et d’un pantalon court bleu aux couleurs des Estacades et aurait un sac à dos

bourgogne avec le dessous brun.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant nous permettre de retrouver ces deux jeunes en fugue, peut communiquer avec la Direction de la police

de Trois-Rivières au (819) 691-2929 touche # 6