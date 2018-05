Deux expositions en 10 jours pour Zabel

Crédit photo : Audrey Leblanc

CHAMPLAIN. L’artiste-peintre de Champlain Zabel revient tout juste d’un périple aux États-Unis. En 10 jours, elle a participé à deux expositions, une à New York et une à San Francisco.

Ses nouvelles oeuvres ont été exposées à l’Artexpo New York et à l’Art Market San Francisco. C’était la deuxième présence pour Zabel à l’Artexpo New York parmi 1 000 artistes présents. L’événement attire chaque année 25 000 visiteurs.